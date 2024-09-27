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Кто родился 27 сентября: у кого из звезд день рождения 27 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 27 сентября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Гвинет Пэлтроу
Фото Billy Bennight, AdMedia, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 27 сентября.

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Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу — американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен, певица и писательница. Родилась 27 сентября 1972 года в Лос-Анджелесе, США. Сегодня ей исполняется 52 года. Широкую известность актрисе принесла роль в романтической комедии «Эмма», в мелодраме «Влюбленный Шекспир» и роль Пеппер Поттс в серии фильмов кинематографической вселенной Marvel.

Аврил Лавин

Аврил Лавин — канадская певица, автор песен, дизайнер и актриса. Родилась 27 сентября 1984 года в Бельвиле, Канада. Сегодня ей исполняется 40 лет. Тираж ее первого альбома Let Go (2002 год) составил 16 млн экземпляров. А альбомы Under My Skin (2004) и The Best Damn Thing (2007) находились на вершине мировых хит-парадов, включая Billboard 200, долгое время.

Аврил Лавин
Фото Silas Stein, dpa, Global Look Press

Кто еще родился 27 сентября

  • Томас Манн (1991) — американский актер;

  • Надежда Михалкова (1986) — российская актриса театра, кино и дубляжа, кинорежиссер, продюсер, телеведущая;

  • Ани Лорак (1978) — эстрадная певица;

  • Индира Варма (1973) — британская актриса;

  • Анна Ардова (1969) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, Народная артистка России;

  • Александр Галибин (1955) — советский и российский актер театра, кино и озвучивания, режиссер театра и кино, телеведущий, Народный артист РФ;

  • Сергей Лукьянов (1910 — 1965) — советский актер театра и кино, народный артист РСФСР, лауреат двух Сталинских премий второй степени;

  • Кэри-Хироюки Тагава (1950) — американский актер японского происхождения;

  • Альфред Тайер Мэхэн (1840 — 1914) — американский военный морской теоретик и историк;

  • Альфонсо Лигуори (1696 -1787) — итальянский священник, католический епископ, теолог;

  • Софья Романова (1657 — 1704) — русская царица, правительница-регентша России (1682-1689), сестра Петра I.

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