Кто родился 27 сентября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 27 сентября.
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу — американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен, певица и писательница. Родилась 27 сентября 1972 года в Лос-Анджелесе, США. Сегодня ей исполняется 52 года. Широкую известность актрисе принесла роль в романтической комедии «Эмма», в мелодраме «Влюбленный Шекспир» и роль Пеппер Поттс в серии фильмов кинематографической вселенной Marvel.
Аврил Лавин
Аврил Лавин — канадская певица, автор песен, дизайнер и актриса. Родилась 27 сентября 1984 года в Бельвиле, Канада. Сегодня ей исполняется 40 лет. Тираж ее первого альбома Let Go (2002 год) составил 16 млн экземпляров. А альбомы Under My Skin (2004) и The Best Damn Thing (2007) находились на вершине мировых хит-парадов, включая Billboard 200, долгое время.
Кто еще родился 27 сентября
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Томас Манн (1991) — американский актер;
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Надежда Михалкова (1986) — российская актриса театра, кино и дубляжа, кинорежиссер, продюсер, телеведущая;
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Ани Лорак (1978) — эстрадная певица;
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Индира Варма (1973) — британская актриса;
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Анна Ардова (1969) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, Народная артистка России;
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Александр Галибин (1955) — советский и российский актер театра, кино и озвучивания, режиссер театра и кино, телеведущий, Народный артист РФ;
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Сергей Лукьянов (1910 — 1965) — советский актер театра и кино, народный артист РСФСР, лауреат двух Сталинских премий второй степени;
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Кэри-Хироюки Тагава (1950) — американский актер японского происхождения;
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Альфред Тайер Мэхэн (1840 — 1914) — американский военный морской теоретик и историк;
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Альфонсо Лигуори (1696 -1787) — итальянский священник, католический епископ, теолог;
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Софья Романова (1657 — 1704) — русская царица, правительница-регентша России (1682-1689), сестра Петра I.