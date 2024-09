Кто родился 27 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 27 сентября.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу — американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен, певица и писательница. Родилась 27 сентября 1972 года в Лос-Анджелесе, США. Сегодня ей исполняется 52 года. Широкую известность актрисе принесла роль в романтической комедии «Эмма», в мелодраме «Влюбленный Шекспир» и роль Пеппер Поттс в серии фильмов кинематографической вселенной Marvel.

Аврил Лавин

Аврил Лавин — канадская певица, автор песен, дизайнер и актриса. Родилась 27 сентября 1984 года в Бельвиле, Канада. Сегодня ей исполняется 40 лет. Тираж ее первого альбома Let Go (2002 год) составил 16 млн экземпляров. А альбомы Under My Skin (2004) и The Best Damn Thing (2007) находились на вершине мировых хит-парадов, включая Billboard 200, долгое время.

Фото Silas Stein, dpa, Global Look Press

Кто еще родился 27 сентября