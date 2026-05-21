Триатлон IRONSTAR в Воронеже пройдет 31 мая

31 мая 2026 года в Воронеже состоится триатлон IRONSTAR. Событие подойдет как для опытных спортсменов, так и для тех, кто хочет попробовать свои силы в триатлоне. Помимо основной гонки, с 29 по 31 мая участников и зрителей ждут и другие спортивные мероприятия: IRONLADY, MANSTAR, JUNIORSTAR AQUATHLON, STARKIDS.

Когда и где состоятся соревнования IRONSTAR

Программа мероприятий в Воронеже рассчитана на три дня — с 29 по 31 мая. Основная гонка IRONSTAR 1/4 пройдет 31 мая. Дистанция предусматривает 1 км плавания, 40 км велогонки, 10 км бег.

Также в этот день состоится старт IRONSTAR 1/8 — 0,5 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег.

Стартовый городок и зона ЭКСПО развернутся на Адмиралтейской площади. Плавательный этап участники преодолеют в акватории реки Воронеж. Затем триатлеты отправятся по набережной Массалитинова. Беговой этап пройдет по Петровской набережной. Трасса проляжет от Адмиралтейской площади до Чернавского моста. Финишная прямая вновь приведет атлетов на Адмиралтейскую площадь к символу российского флота.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Расписание других мероприятий на 29-31 мая

Забег на 5 км IRONLADY — 30.05.2026;

забег на 5 км MANSTAR — 30.05.2026;

забег на 1 км и плавание на 200 м JUNIORSTAR AQUATHLON — 30.05.2026;

забег на 1 км STARKIDS — 30.05.2026.

Прогноз погоды в Воронеже на 31 мая

Ожидается дождь, гроза. Температура воздуха утром составит +12 °C, днем прогреется до +19 °C.