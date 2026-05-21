Стиль жизни
Тренироваться
Упражнения для мужчин Упражнения для женщин Универсальные упражнения
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес
Новости
Триатлон IRONSTAR Воронеж — когда и где состоится, дистанция, погода, другие старты
Фитнес

21 мая, 16:45

1 мин.

Триатлон IRONSTAR в Воронеже пройдет 31 мая

Кристина Гергис
Автор
Велогонка в триатлоне
Фото Сергей Елагин, Business Online, Global Look Press

31 мая 2026 года в Воронеже состоится триатлон IRONSTAR. Событие подойдет как для опытных спортсменов, так и для тех, кто хочет попробовать свои силы в триатлоне. Помимо основной гонки, с 29 по 31 мая участников и зрителей ждут и другие спортивные мероприятия: IRONLADY, MANSTAR, JUNIORSTAR AQUATHLON, STARKIDS.

Когда и где состоятся соревнования IRONSTAR

Программа мероприятий в Воронеже рассчитана на три дня — с 29 по 31 мая. Основная гонка IRONSTAR 1/4 пройдет 31 мая. Дистанция предусматривает 1 км плавания, 40 км велогонки, 10 км бег.

Также в этот день состоится старт IRONSTAR 1/8 — 0,5 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег.

Стартовый городок и зона ЭКСПО развернутся на Адмиралтейской площади. Плавательный этап участники преодолеют в акватории реки Воронеж. Затем триатлеты отправятся по набережной Массалитинова. Беговой этап пройдет по Петровской набережной. Трасса проляжет от Адмиралтейской площади до Чернавского моста. Финишная прямая вновь приведет атлетов на Адмиралтейскую площадь к символу российского флота.

Плавание в триатлоне
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Расписание других мероприятий на 29-31 мая

  • Забег на 5 км IRONLADY — 30.05.2026;
  • забег на 5 км MANSTAR — 30.05.2026;
  • забег на 1 км и плавание на 200 м JUNIORSTAR AQUATHLON — 30.05.2026;
  • забег на 1 км STARKIDS — 30.05.2026.

Прогноз погоды в Воронеже на 31 мая

Ожидается дождь, гроза. Температура воздуха утром составит +12 °C, днем прогреется до +19 °C.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Увлечения
Универсальные упражнения
Новости холдинга
Трамп назвал визит главы ЦРУ в Москву частью рутины
Иностранные фигуристы убрали флаги своих стран в знак солидарности с Лазаревым
Литвинов избежал «крестов», по контракту с Барко остались вопросы, а Карседо не хочет говорить о чемпионстве. Что происходит в «Спартаке» после победы над «Зенитом»
Российские шахматисты пропустят третью олимпиаду подряд. Решение продавил Ананд
Принц Гарри с семьей вернулся в Великобританию
Судьбу «духа Анкориджа» хотят отобразить в школьных учебниках истории
Читайте далее
Зеленый Марафон пройдет в 58 городах России 30 мая
Следующий материал
Зеленый Марафон пройдет в 58 городах России 30 мая
Последние новости
16:35
В Завидове пройдет десятый фестиваль спорта IRONSTAR
14:30
Психолог рассказала, как пережить вынужденный перерыв в спорте
24 авг 12:00
Тренер рассказала, кому подойдет тренировка Тома Холланда
24 авг 06:00
Виды пульсометров: чем отличаются и какой лучше выбрать
23 авг 19:00
10 км за 45 минут: реально ли это и как прийти к результату за 8 недель