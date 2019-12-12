Зубко и Колесник дисквалифицированы на четыре года

Анна Зубко и Александр Колесник дисквалифицированы на четыре года на основании и во исполнение решений Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает официальный сайт федерации тяжелой атлетики России. Дата начала дисквалификации — 18 апреля 2019 года.

Зубко является серебряным призером чемпионата России 2018 года и победительницей первенства страны 2019 года. Колесник на чемпионате России среди юниоров 2019 года стал серебряным призером