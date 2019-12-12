Тяжелая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Тяжелая атлетика
Допинг

Зубко и Колесник дисквалифицированы на четыре года

08:39

Анна Зубко и Александр Колесник дисквалифицированы на четыре года на основании и во исполнение решений Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает официальный сайт федерации тяжелой атлетики России. Дата начала дисквалификации — 18 апреля 2019 года.

Зубко является серебряным призером чемпионата России 2018 года и победительницей первенства страны 2019 года. Колесник на чемпионате России среди юниоров 2019 года стал серебряным призером

Дополнительная информация

https://rfwf.ru/news/diskvalifikatsiya-zubko-anna-kolesnik-aleksandr/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир