Зубко и Колесник дисквалифицированы на четыре года
08:39
Анна Зубко и Александр Колесник дисквалифицированы на четыре года на основании и во исполнение решений Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает официальный сайт федерации тяжелой атлетики России. Дата начала дисквалификации — 18 апреля 2019 года.
Зубко является серебряным призером чемпионата России 2018 года и победительницей первенства страны 2019 года. Колесник на чемпионате России среди юниоров 2019 года стал серебряным призером
Дополнительная информация
https://rfwf.ru/news/diskvalifikatsiya-zubko-anna-kolesnik-aleksandr/
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