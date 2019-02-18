Отбывший дисквалификацию Аухадов - в предварительной заявке сборной России на чемпионат Европы

Чемпион мира и Европы Апти Аухадов вошел в предварительную заявку сборной России на чемпионат Европы по тяжелой атлетике, cообщает ТАСС. В октябре 2016 года Аухадов был лишен серебра Олимпиады-2012, поскольку перепроверка его допинг-пробы показала положительный результат.

Его дисквалифицировали на два с половиной года - до 10 декабря 2018 года.

Полная предварительная заявка сборной России на европейское первенство выглядит следующим образом: Надежда Панова (до 45 кг), Кристина Соболь (до 49 кг), Кристина Новицкая, Светлана Ершова (обе - до 55 кг), Александра Козлова, Алла Кайтукова (обе - до 59 кг), Тима Туриева, Татьяна Алеева (обе - до 64 кг), Анастасия Романова (до 71 кг), Екатерина Катина (до 81 кг), Диана Мстиева, Ксения Пашкина (обе - до 87 кг), Татьяна Каширина (свыше 87 кг), Олег Мусохранов (до 55 кг), Раис Гайнутдинов (до 61 кг), Феликс Халибеков (до 67 кг), Сергей Петров, Олег Чен (оба - до 73 кг), Апти Аухадов, Виктор Геттс (оба - до 81 кг), Роман Чепик (до 89 кг), Хетаг Хугаев (до 96 кг), Егор Климонов (до 102 кг), Родион Бочков, Тимур Наниев (оба - до 109 кг) и Антоний Савчук (свыше 109 кг).

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Батуми пройдет с 3 по 13 апреля.