Двукратная олимпийская чемпионка извинилась за употребление допинга

Двукратная олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике Сюй Шуцзин извинилась за нарушение антидопинговых правил, сообщает trtworld.com. Ранее стало известно, что тайванька была дисквалифицирована за допинг и лишена серебра ЧМ-2017.

Сама спортсменка пояснила, что запрещенный препарат попал в ее организм с биодобавкой, которую она принимала из-за травмы ноги. Она принесла извинения за свою ошибку .

Федерация тяжелой атлетики Тайваня может быть отстранена от участия в соревнованиях на четыре года и рискует пропустить предстоящую Олимпиаду. По правилам ВАДА, если спортсмены одной страны в течение четырех лет три или более раз сдавали положительный допинг-тест, то может последовать дисквалификация. Ранее на допинге попалась тайваньская тяжелоатлетка Линь Цзыци.