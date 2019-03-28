Двукратная олимпийская чемпионка дисквалифицирована на три года за допинг

Двукратная олимпийская чемпионка Сюй Шуцзин дисквалифицирована на 3 года за нарушение антидопинговых правил, информирует focustaiwan.tw. Запрещенное вещество было найдено в ее допинг-пробе еще в конце 2017 года. Как отмечается, информация об этом обнародована только сейчас из уважения к частной жизни. Дисквалификация тайваньской спортсменки, уже завершившей карьеру, будет отсчитываться с января 2018 года.

В результате Сюй Шуцзин пришлось подать в отставку с поста тренера в Национальном центре спортивной подготовки. Ее также лишили серебряной медали чемпионата мира-2017. Кроме того, будут перепроверены ее допинг-пробы с Олимпийских игр.

По словам тяжелоатлетки, из-за травмы ноги в 2017 году ей пришлось принять биологически активную добавку, уменьшающую стресс. При этом она не знала о наличии в добавке запрещенных веществ.

Теперь Федерация тяжелой атлетики Тайваня может быть отстранена от участия в соревнованиях на четыре года и рискует пропустить предстоящую Олимпиаду. По правилам ВАДА, если спортсмены одной страны в течение четырех лет три или более раз сдавали положительный допинг-тест, то может последовать дисквалификация. Ранее на допинге попалась тайваньская тяжелоатлетка Линь Цзыци.