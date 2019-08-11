Чемпионка Европы Романова пропустит чемпионат мира из-за перехода в другую категорию

Российская штангистка, чемпионка Европы в весовой категории до 71 кг Анастасия Романова пропустит чемпионат мира. Об этом сообщил старший тренер женской сборной России Геннадий Аниканов. Спортсменка перейдет в олимпийскую категорию - до 76 кг.

- Романова не попала в окончательную заявку на чемпионат мира, - цитирует Аниканова ТАСС. - Она перешла в новую олимпийскую весовую категорию, и ей нужно время, чтобы как следует адаптироваться. Это требует долгих тренировок, в конце июня Анастасия в новой весовой категории на чемпионате России стала только второй. Но на чемпионате Европы-2020, который пройдет в апреле Москве, Романова рассчитывает опять проявить себя.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 16 по 27 сентября в Паттайе (Таиланд). 27-летняя Анастасия Романова - двукратная чемпионка Европы.