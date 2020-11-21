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Агапитов переизбран президентом Федерации тяжелой атлетики России

19:39

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов переизбран на новый срок, информирует «РИА Новости».

Агапитов победил на выборах в первом туре, набрав 47 голосов, всего было зарегистрировано 72 делегата. Клоков набрал 15 голосов, Еремин — 2, восемь человек воздержались.

Отчетно-выборная конференция ФТАР проходит в субботу в Москве. Агапитов, который также является членом исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), впервые был выбран президентом ФТАР в ноябре 2016 года.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201121/agapitov-1585710609.html

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