Агапитов переизбран президентом Федерации тяжелой атлетики России

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов переизбран на новый срок, информирует «РИА Новости».

Агапитов победил на выборах в первом туре, набрав 47 голосов, всего было зарегистрировано 72 делегата. Клоков набрал 15 голосов, Еремин — 2, восемь человек воздержались.

Отчетно-выборная конференция ФТАР проходит в субботу в Москве. Агапитов, который также является членом исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), впервые был выбран президентом ФТАР в ноябре 2016 года.