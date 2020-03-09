Российские ватерполисты отменили сборы в Италии

Мужская сборная России по водному поло отменила сборы в Италии, которые планировалось провести перед квалификационным олимпийским турниром. Сборы отменили из-за распространения коронавируса, который значительно затронул Италию.

— Сборы в Италии у мужской команды отменены из-за коронавируса, сам турнир по состоянию на сейчас должен пройти в указанные сроки, — приводит РИА Новости слова заявления пресс-службы Федерации водного поло России. — Ни о какой отмене соревнований в России в связи с коронавирусом речь сейчас не идет. Совсем скоро в Рузе, 17 марта, пройдет матч с испанками, эти планы в силе, игра не переносится.