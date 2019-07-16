Автор первого гола Кореи на ЧМ заявила, что пришла в водное поло месяц назад

Дасыль Кюнг, которая стала автором первого в истории гола женской сборной Кореи на чемпионатах мира, начала заниматься водным поло только месяц назад.

Российские ватерполистки в матче второго тура чемпионата мира по водным видам спорта обыграли корейскую сборную со счетом 30:1. Предыдущую встречу хозяйки турнира проиграли сборной Венгрии со счетом 0:64, что теперь является рекордом мировых первенств.

- Водным поло я начала заниматься всего месяц назад, - рассказала 17-летняя Кюнг. - Несмотря на то, что у меня в школе есть ватерпольная команда, в этом виде спорта свои силы не пробовала. Гол стал очень эмоциональным моментом для нашей команды, мы даже не смогли сдержать слез. Хочу поблагодарить своих подруг по команде и тренеров, которые помогли мне добиться этого.

Команда Южной Кореи была собрана всего за месяц до старта турнира. В рамках подготовки спортсменки успели провести только шесть матчей, соперниками в которых были школьные коллективы.