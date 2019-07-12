Женская сборная России победила Италию в финале Универсиады

Женская сборная России победила команду Италии в финале Универсиады в Неаполе со счетом 3-1 (25:21, 15:25, 26:24, 25:18).

В матче за третье место сборная Японии победила команду Венгрии со счетом 3-2.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете Универсиады. При этом команда лидирует по количеству наград – 67 (15 золотых, 21 серебряная и 31 бронзовая).

Лидирует по количеству золотых медалей сборная Японии – 64 награды (24-17-23). Второе место занимает команда США (21-16-13), третье – сборная Китая (21-11-7).