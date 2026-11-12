Дегтярев попросил Путина поддержать подачу заявки на проведение зимней Универсиады

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев попросил президента России Владимира Путина поддержать инициативу по проведению всемирной зимней Универсиады в 2031-2033 годах.

Об этом Дегтярев заявил на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту.

«Просим вас поддержать инициативу по подаче заявки на проведение всемирной зимней Универсиады на 2031-2033 годы», — цитирует Дегтярева ТАСС.