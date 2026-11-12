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Дегтярев попросил Путина поддержать подачу заявки на проведение зимней Универсиады

Дегтярев попросил Путина поддержать подачу заявки на проведение зимней Универсиады

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев попросил президента России Владимира Путина поддержать инициативу по проведению всемирной зимней Универсиады в 2031-2033 годах.

Об этом Дегтярев заявил на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту.

«Просим вас поддержать инициативу по подаче заявки на проведение всемирной зимней Универсиады на 2031-2033 годы», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Источник: ТАСС
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Владимир Путин
Михаил Дегтярев
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