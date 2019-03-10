Ткаченко завоевала золото Универсиады в слаломе, Горностаева - третья

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске завершились соревнования горнолыжниц в слаломе.

Победу одержала россиянка Екатерина Ткаченко. На втором месте представительница Австрии Дениз Дингследер. Бронзу завоевала еще одна спортсменка из России Анастасия Горностаева.

Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске проходит со 2 по 12 марта.

Красноярск (Россия)

Универсиада

Женщины

Слалом

1. Екатерина Ткаченко (Россия) - 1.32,45 (47,70 + 44,75)

2. Дениза Дингследер (Австрия) - 1.32,91 (47,37 + 45,54)

3. Анастасия Горностаева (Россия) - 1.33,25 (47,63 + 45,62)

11. Софья Крохина (Россия) - 1.35,10 (48,86 + 46,24)

27. Анастасия Шубина (Россия) - 1.39,98 (51,29 + 48,69)

28. Александра Карачун (Россия) - 1.46,14 (53,02 + 53,12)

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет