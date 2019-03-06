Латыпов выиграл биатлонный спринт на Универсиаде, Иванов - второй, Поршнев - третий

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске (Россия) состоялся мужской биатлонный спринт. Российские спортсмены заняли весь пьедестал почета.

Золотую медаль завоевал Эдуард Латыпов, преодолевший дистанцию за 25 минут и 1,2 секунды при двух промахах. Второе место занял Дмитрий Иванов, третье - Никита Поршнев.

Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Красноярск (Россия)

Универсиада

Мужчины

Спринт 10 км

1. Эдуард Латыпов (Россия) - 25.01,2 (2 шт. круга)

2. Дмитрий Иванов (Россия) - отставание 8,7 (0)

3. Никита Поршнев (Россия) - 10,3 (1)

9. Василий Томшин (Россия) - 1.45,1 (3)

10. Алексей Чулев (Россия) - 1.52,8 (2)

13. Александр Дедюхин (Россия) - 2.12,7 (2)

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет