В Госдуме РФ поздравили Андрееву с победой над Соболенко: «Гордимся нашей соотечественницей»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу российской теннисистки Мирры Андреевой над первой ракеткой мира Ариной Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Поздравляем Мирру! Конечно, мы все рады и гордимся нашей соотечественницей. Для столь юной спортсменки это уже третий значимый приз. Огромная радость, что она представляет интересы России. Это большая победа не только Мирры, но и ее тренеров, семьи, федерации в том числе. Мы знаем, что очень много времени федерация уделяет продвижению и популяризации тенниса. У Мирры еще огромная спортивная жизнь впереди, ей только 17, а она уже на шестом месте рейтинга WTA. Будем следить за ее успехами, желаем много ярких и красочных побед, уверен, что они будут. Эта победа еще раз доказывает силу нашего российского спорта», — сказал Свищев «СЭ».

В финале турнира WTA-1000 17-летняя спортсменка в трех сетах обыграла первую ракетку мира (2:6, 6:4, 6:3).

Россиянка завоевала третий титул на турнирах WTA в карьере и второй в нынешнем сезоне. В феврале Андреева стала победительницей «тысячника» в Дубае. После победы в Индиан-Уэллсе она поднялась на 6-е место в рейтинге.

(Вероника Ольшукова)