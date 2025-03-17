Мирра Андреева заработала 1,72 миллиона долларов за победу на турнирах в Дубае и Индиан-Уэллсе

Стал известен гонорар россиянки Мирры Андреевой после победы в финале турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

17-летняя теннисистка в матче за титул победила первую ракетку мира Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3).

Гонорар Андреевой составит 1,12 миллиона долларов до вычета налогов (почти 95 миллионов рублей по курсу ЦБ РФ на 17 марта 2025 года. — Прим. «СЭ»).

В конце февраля теннисистка стала победительницей турнира в Дубае, где ее гонорар составил 597 тысяч долларов (более 50 миллионов рублей. — Прим. «СЭ»). Таким образом, менее чем за месяц Андреева заработала 1,72 миллиона долларов (более 145 миллионов рублей. — Прим. «СЭ»). Призовые за всю карьеру составляют 4,93 миллиона долларов (более 416 миллионов рублей. — Прим. «СЭ»).

Россиянка выиграла третий турнир WTA в карьере и с этой недели поднялась на 6-е место в мировом рейтинге.