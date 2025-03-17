Теннис
17 марта, 12:30

Мирра Андреева заработала 1,72 миллиона долларов за победу на турнирах в Дубае и Индиан-Уэллсе

Руслан Минаев
Мирра Андреева.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Стал известен гонорар россиянки Мирры Андреевой после победы в финале турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

17-летняя теннисистка в матче за титул победила первую ракетку мира Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3).

Гонорар Андреевой составит 1,12 миллиона долларов до вычета налогов (почти 95 миллионов рублей по курсу ЦБ РФ на 17 марта 2025 года. — Прим. «СЭ»).

В конце февраля теннисистка стала победительницей турнира в Дубае, где ее гонорар составил 597 тысяч долларов (более 50 миллионов рублей. — Прим. «СЭ»). Таким образом, менее чем за месяц Андреева заработала 1,72 миллиона долларов (более 145 миллионов рублей. — Прим. «СЭ»). Призовые за всю карьеру составляют 4,93 миллиона долларов (более 416 миллионов рублей. — Прим. «СЭ»).

Мирра Андреева с&nbsp;титулом Индиан-Уэллса.Мирру уже сравнивают с Сереной: впечатляющие цифры успеха Андреевой в США

Россиянка выиграла третий турнир WTA в карьере и с этой недели поднялась на 6-е место в мировом рейтинге.

Теннис
Мирра Андреева
  • александр стаселович

    пора заканчивать с видом ребёночка , да ещё и нищего ....

    17.03.2025

  • fonkom

    Послушай, Фирсыч. Ты вроде бы немолодой мужчина. Написать такое о юной девушке... ну некрасиво, не находишь?

    17.03.2025

  • fonkom

    спасибо. Я порыл в интернете, много интересного узнал. Особенно про Великобританию. Оказалось, был случай, когда Надаль отказался играть турниры на траве у бритишей перед УИ, т.к. даже выиграв титул, оказался бы в убытке из-за специфики их налогооблажения.

    17.03.2025

  • AlexM

    Замечательное и милое фото Мирры с кубком:trophy:.

    17.03.2025

  • AlexM

    Мирра Андреева большая умничка, с победой на турнире.

    17.03.2025

  • hant64

    Понеслась любимая забава СЭ - считать деньги в чужих карманах. Уж не знаю, от скуки это, или в своих им считать нечего?:slight_smile:

    17.03.2025

  • hant64

    Она налоговый резидент не России, скорее всего. Но это зависит от того, проживает она на территории России менее 183 дней в году, или более. Я думаю, она гораздо меньше в России проживает, поэтому, налоги - по стране проведения турнира. Или во Франции.

    17.03.2025

  • shpasic

    обычно в стране проведения турнира выплачиваются, если не ошбаюсь.

    17.03.2025

  • fonkom

    Знатоки, подскажите, чисто из юридического любопытства, какая сумма уйдёт на налоги и в казну какой страны? США, Россия?

    17.03.2025

  • TokTram_

    Про налоги - слышал? Андреева - не Блиновская.

    17.03.2025

    • Соболенко: «Андреева собрала вокруг себя правильную команду и поэтому сейчас так успешна»

    В Госдуме РФ поздравили Андрееву с победой над Соболенко: «Гордимся нашей соотечественницей»

