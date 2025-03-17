Теннис
17 марта, 14:02

Соболенко пошутила после поражения от Андреевой: «Она совершила большую ошибку. Я уже хочу реванш»

Руслан Минаев
Арина Соболенко и Мирра Андреева.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Первая ракетка мира Арина Соболенко ответила на вопрос о реванше с россиянкой Миррой Андреевой (6:2, 4:6, 3:6) после поражение в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

— После вашей победы над [Мэдисон] Киз кто-то сказал, что она дернула тигра за хвост. Как вы думаете, Мирра сейчас сделала то же самое?

— Да-да-да! Я уже хочу реванш. Может, прямо сейчас она сделала большую ошибку, но это нормально. Я позволю ей насладиться этим замечательным трофеем (улыбается). Нет, это шутка. Я не хочу так говорить. Но, разумеется, в следующем матче я буду биться еще сильнее, — сказала белоруска на пресс-конференции.

Мирра Андреева.Мирра Андреева взяла второй «тысячник» подряд! Кто теперь ее остановит?

Андреева и Соболенко играли друг с другом семь раз — пять раз побеждала белоруска и дважды — россиянка. В последних четырех матчах счет — 2-2.

Соболенко проиграла во втором финале в этом году — в январе она уступила американке Мэдисон Киз в финале Australian Open (3:6, 6:2, 5:7).

Теннис
Арина Соболенко
Мирра Андреева
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Каша из топора

    Коня на скаку остановит.

    17.03.2025

  • hant64

    Максимум года через полтора о реваншах можешь даже забыть, будешь, как Рыбакина, по три гейма у Мирры забирать. Но пока можешь помечтать)).

    17.03.2025

  • bond1951

    полу мужик.......

    17.03.2025

