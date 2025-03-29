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29 марта 2025, 10:30

Соболенко рассказала, на что обращает внимание при просмотре теннисных матчей по телевизору

Алина Савинова

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко объяснила, за какими аспектами игры ей интересно наблюдать, когда она смотрит теннисные матчи по телевизору.

«Когда я смотрю мужской теннис, стараюсь обращать внимание на то, что они делают по-другому. Конечно, такого много, но стараюсь найти что-то такое, что могла бы потренировать и использовать на корте. А когда я смотрю девушек, стараюсь анализировать, что они делают, какие у них возникают проблемы. Но в большей степени я наблюдаю за психологией, потому что кое-что подмечаю и мне интересно, как игрок справится с этим давлением», — приводит Tennis Up to Date слова спортсменки.

Ранее Соболенко победила итальянку Ясмин Паолини (6:2, 6:2) и вышла в финал «тысячника» в Майами. В решающем матче первая ракетка мира сыграет против американки Джессики Пегулы.

26-летняя белоруска является чемпионкой трех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Всего она завоевала 18 титулов на уровне WTA.

Источник: Tennis Up to Date
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Теннис
Арина Соболенко
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