Мирра Андреева признана прорывом года по версии ESPN

Российская теннисистка Мирра Андреева признана прорывом 2026 года по версии ESPN.

Лучшей теннисисткой года стала Елена Рыбакина, выигравшая Australian Open и US Open, а лучшим теннисистом признан немец Александр Зверев, победивший на «Ролан Гаррос» и US Open.

В 2026 году 19-летняя Андреева выиграла четыре турнира: в Аделаиде, Линце, «Ролан Гаррос» и Итоговый турнир WTA. Победа на Открытом чемпионате Франции стала для россиянки первой на турнирах «Большого шлема».

По итогам сезона Андреева заняла второе место в мировом рейтинге.