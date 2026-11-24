В сезоне-2026 первые титулы WTA завоевали 13 теннисисток — более чем вдвое больше, чем год назад

В сезоне-2026 сразу 13 теннисисток впервые в карьере выиграли турнир WTA в одиночном разряде. Годом ранее первых чемпионок было только шесть. Всего в 54 турнирах, проходивших в 26 странах и территориях, титулы взяли 40 разных теннисисток.

Такие показатели приведены в официальном статистическом обзоре WTA за 23 ноября. Среди впервые выигравших титул названы Сара Бейлек, Кристина Букша, Петра Марцинко, Александра Эала, Кристина Лютова и другие теннисистки. Пять чемпионок пробились в основную сетку своих победных турниров через квалификацию.

Самой молодой чемпионкой сезона стала 16-летняя россиянка Лютова. В августе она выиграла турнир категории WTA 250 в Мемфисе, хотя прежде не выступала в основной сетке соревнований такого уровня. В финале Лютова победила чешку Дарью Видманову — 1:6, 6:1, 6:3. По подсчетам WTA, она стала десятой теннисисткой в истории, выигравшей титул уже на дебютном турнире.

По количеству титулов в сезоне лидировали Мирра Андреева и Елена Рыбакина — по четыре. Обе дошли до шести финалов. Арина Соболенко завоевала три трофея.