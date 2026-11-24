Ольховский об обвинениях Свитолиной: «У Мирры даже не было мыслей провоцировать»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывания украинской теннисистки Элины Свитолиной, которая обвинила россиянку Мирру Андрееву в провокации.

«Это просто привлечение внимания. Ничего необычного. У Мирры даже мыслей не было провоцировать. Андреева просто очень положительно высказалась о спортсменке и пожелала ей удачи. Что в этом плохого? Мирра воспринимает так, что спорт находится вне политики. Она пожелала всего хорошего своему противнику, которого победила», — сказал Ольховский «СЭ».

В финале Итогового турнира Андреева обыграла Свитолину со счетом 7:5, 6:3.

Во время речи на награждении Мирра отдельно поблагодарила соперницу и отметила ее возвращение на высокий уровень после рождения дочери — Свитолина посчитала эти слова за провокацию.