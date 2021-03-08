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Касаткина и Кудерметова потеряли по четыре позиции в чемпионской гонке WTA

09:03
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Официальный сайт WTA 8 марта обновил таблицу чемпионской гонки-2021.

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина потеряли по четыре позиции и сейчас находятся на 15-м (492 очка) и 17-м местах (460 очков) соответственно.

Лидирует же победительница Открытого чемпионата Австралии Наоми Осака (2 185 очков), на втором месте американка Дженнифер Брэди (1 487 очков), третья — Серена Уильямс (965).

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