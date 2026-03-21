Соболенко — о победе во втором круге в Майами: «Игра была не лучшей, но я боролась»

Первая ракетка мира Арина Соболенко призналась, что осталась довольна не столько качеством своей игры, сколько характером в матче второго круга турнира в Майами против американки Энн Ли.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу белоруски.

«Я боролась, несмотря ни на что, даже если моя игра, вероятно, была не самой лучшей. Ли показала невероятный теннис — была суперагрессивной, невероятно подавала. Это был отличный матч, высокий уровень, и я очень рада одержать эту сложную победу», — приводит пресс-служба WTA слова Соболенко.

В третьем круге «тысячника» в Майами Соболенко сыграет с американкой Кэти Макнэлли.

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