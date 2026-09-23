Медведев сыграет против француза Ройе во втором круге турнира в Ханчжоу
Российский теннисист Даниил Медведев встретится с французом Валентиной Ройе в матче второго круга турнира в китайском Ханчжоу.
В первом круге Ройе в двух сетах обыграл австралийца Адама Уолтона — 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 30 минут.
Ханчжоу (Китай)
Турнир ATP AITO Hangzhou Open
Призовой фонд 1 039 090 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Валентин Ройе (Франция) — Адам Уолтон (Австралия) — 6:3, 6:4
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