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Ройе — Уолтон: счет и результат матча 1 круга турнира в Ханчжоу, с кем сыграет Медведев 23 сентября 2026

Медведев сыграет против француза Ройе во втором круге турнира в Ханчжоу

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский теннисист Даниил Медведев встретится с французом Валентиной Ройе в матче второго круга турнира в китайском Ханчжоу.

В первом круге Ройе в двух сетах обыграл австралийца Адама Уолтона — 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 30 минут.

Ханчжоу (Китай)

Турнир ATP AITO Hangzhou Open

Призовой фонд 1 039 090 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Валентин Ройе (Франция) — Адам Уолтон (Австралия) — 6:3, 6:4

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Теннис
Даниил Медведев
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