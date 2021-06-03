Свитолина вышла во второй круг Roland Garros

Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге Открытого чемпионата Франции обыграла американку Энн Ли со счетом 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Украинка сделала один эйс и одну двойную ошибку, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

В третьем круге Свитолина встретится с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 5) — Энн Ли (США) — 6:0, 6:4

Джессика Пегула (США, 28) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:3, 6:3

София Кенин (США, 4) — Хэйли Баптист (США, Q) — 7:5, 6:3

Онс Жабер (Тунис, 25) — Астра Шарма (Австралия, WC) — 6:2, 6:4