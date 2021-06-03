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Медведев вышел в третий круг Roland Garros

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2 июня. Даниил Медведев. Фото AFP
2 июня. Даниил Медведев. Фото AFP
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Россиянин Даниил Медведев одержал победу во втором круге турнира Roland Garros. В четырех сетах он выиграл у американца Томми Пола.

Матч продолжался 2 часа 21 минуту. На счету Медведева четыре эйса, две двойные ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 15. У Пола — четыре подачи навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейка из шести.

Следующим соперником Медведева будет американец Рейлли Опелка.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Томми Пол (США) — 3:6, 6:1, 6:4, 6:3

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