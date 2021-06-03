Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева во втором круге Roland Garros над Томми Полом (3:6, 6:1, 6:4, 6:3).

«Это лучший матч Медведева за последнее время, — сказал Тарпищев «СЭ». — Даниил измотал Пола в первом сете разнообразием приемов. После этого было понятно, что Медведев выиграет данную встречу. Грунт в Париже гораздо жестче, чем в Мадриде и в Риме. На таком покрытии Медведеву легче играть. В любом случае необходимо и дальше совершенствоваться на более мягких покрытиях».

Тарпищев также считает, что Медведев может побороться за первое место.

«Медведев может играть до конца турнира. Все зависит от степени нагрузки. Если будет так же легко играть дальше, то вполне может побороться за первое место. Будем надеяться, хотя тут нужна удача. Следующий соперник Опелка? Медведев сильнее, но посмотрим, как сложится матч», — добавил Тарпищев.

Матч продолжался 2 часа 21 минуту. На счету Медведева четыре эйса, две двойные ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 15. У Пола — четыре подачи навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейка из шести.

Следующим соперником Медведева будет американец Рейлли Опелка.

(Артем Бухаев)