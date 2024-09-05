Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 00:00

Даниил Медведев — Янник Синнер: смотреть трансляцию матча 1/4 финала US Open

Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером в 1/4 финала US Open 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев и Янник Синнер.
Фото Getty Images

Даниил Медведев и Янник Синнер скрестят ракетки в четвертьфинале US Open 2024 в ночь с 4 на 5 сентября. Начало — в 03.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция американского «мэйджора». В России легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть игру Медведев — Синнер можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте».

В истории личных встреч соперники играли 12 раз. Счет 7-5 в пользу Даниила.

26-летний Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP. 23-летний Синнер — первая ракетка мира.

Открытый чемпионат США пройдет с 19 августа по 8 сентября в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

Турниры «Большого шлема»: новости, статьи и главная информация о US Open, Australian Open, Ролан Гарросе, Уимбилдоне

Теннис
US Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
Читайте также
Винисиус хочет переноса ЧМ-2030 из Испании из-за ситуации с расизмом в стране
Дементьева и Афиногенов отметили 20 лет со дня знакомства
Путин дал старт трем новым предприятиям на Дальнем Востоке
Дуплетом за 10 секунд, чемпионская погоня и кубок у Радулова. Что произошло в матче «Металлург» - «Локомотив»
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Курской области
Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
Медведев против Синнера и другие матчи 1/4 финала. Онлайн-трансляция US Open
US Open 2024 — расписание и результаты 4 сентября: Медведев против Синнера в четвертьфинале
Дрейпер обыграл де Минаура и вышел в полуфинал US Open
Мухова вышла в полуфинал US Open
Медведев vs Синнер: Даниил должен восстановить справедливость?
В чем Медведев круче Синнера? Почему россиянин больше заслуживает победы в четвертьфинале US Open
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости