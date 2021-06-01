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Медведев рассказал о любимом моменте на Roland Garros

15:18
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Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос ATP Tour о любимом моменте на Roland Garros.

«На данный момент? Когда услышал свое имя после «гейм, сет и матч», — написал Медведев в Twitter.

31 мая россиянин обыграл Александра Бублика из Казахстана (6:3, 6:3, 7:5) в первом круге. Для Медведева это первая победа в карьере на Открытом чемпионате Франции. Он выступает в основной сетке Roland Garros пятый год подряд.

Во втором круге его соперником станет Томми Пол из США.

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