Медведев рассказал о любимом моменте на Roland Garros

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос ATP Tour о любимом моменте на Roland Garros.

«На данный момент? Когда услышал свое имя после «гейм, сет и матч», — написал Медведев в Twitter.

So far? Actually hearing my name together with «game, set, and match»? — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) June 1, 2021

31 мая россиянин обыграл Александра Бублика из Казахстана (6:3, 6:3, 7:5) в первом круге. Для Медведева это первая победа в карьере на Открытом чемпионате Франции. Он выступает в основной сетке Roland Garros пятый год подряд.

Во втором круге его соперником станет Томми Пол из США.