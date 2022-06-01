Кудерметова сыграет с Касаткиной в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

В среду, 1 июня, в Париже пройдут два матча 1/4 финала турнира «Ролан Гаррос» в женской сетке.

Россиянки Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина сыграют между собой.

Ранее в полуфинал вышли Мартина Тревизан и Кори Гауфф.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

1/4 финала

Вероника Кудерметова (Россия) — Дарья Касаткина (Россия) — 13.00 мск

Ига Свентек (Польша) — Джессика Пегула (США) — 14.30

В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.