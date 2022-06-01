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Сегодня, 09:40

«Ролан Гаррос»-2022, расписание и результаты матчей 1/4 финала: Кудерметова — Касаткина и другие

Кудерметова сыграет с Касаткиной в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Дарья Касаткина.
Фото Reuters

В среду, 1 июня, в Париже пройдут два матча 1/4 финала турнира «Ролан Гаррос» в женской сетке.

Россиянки Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина сыграют между собой.

Ранее в полуфинал вышли Мартина Тревизан и Кори Гауфф.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала

Вероника Кудерметова (Россия) — Дарья Касаткина (Россия) — 13.00 мск

Ига Свентек (Польша) — Джессика Пегула (США) — 14.30

В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.

Теннис
Roland Garros
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
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