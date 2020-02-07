Кудерметова уступила Богдан. Румыния сравняла счет в матче с Россией в Кубке Федерации

Россиянка Вероника Кудерметова уступила представительнице Румынии Ане Богдан в трех сетах. Таким образом, счет в противостоянии квалификации Кубка Федерации между Россией и Румынией стал равным — 1:1.

Встреча длилась 2 часа 13 минут. За это время 22-летняя Кудерметова выполнила семь эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта.

Кубок Федерации. Квалификационный раунд

Румыния — Россия — 1:1

Ана Богдан — Вероника Кудерметова — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1

Елена-Габриэла Русе — Екатерина Александрова — 1:6, 4:6