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Кудерметова уступила Богдан. Румыния сравняла счет в матче с Россией в Кубке Федерации

21:02
Румыния — Россия. Кубок Федерации. Фото twitter.com/FedCup.
Румыния — Россия. Кубок Федерации. Фото twitter.com/FedCup.
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Россиянка Вероника Кудерметова уступила представительнице Румынии Ане Богдан в трех сетах. Таким образом, счет в противостоянии квалификации Кубка Федерации между Россией и Румынией стал равным — 1:1.

Встреча длилась 2 часа 13 минут. За это время 22-летняя Кудерметова выполнила семь эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта.

Кубок Федерации. Квалификационный раунд

Румыния — Россия — 1:1

Ана Богдан — Вероника Кудерметова — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1

Елена-Габриэла Русе — Екатерина Александрова — 1:6, 4:6

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