Кудерметова проиграла Кристьян, Румыния сравняла счет в матче с Россией

Россиянка Вероника Кудерметова проиграла румынке Жаклин Кристьян в четвертой встрече квалификационного матча Кубка федерации — 5:7, 3:6.

Счет в матче против Румынии стал ничейным — 2:2.

Позднее в парном разряде Анна Блинкова и Анна Калинская встретятся с Ириной Барой и Йоаной Олару.

Кубок Федерации. Квалификационный раунд

Румыния — Россия — 2:2

Жаклин Кристьян — Вероника Кудерметова — 7:5, 6:3

Ана Богдан — Екатерина Александрова — 5:7, 6:3, 5:7

Пятница

Ана Богдан — Вероника Кудерметова — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1

Елена-Габриэла Русе — Екатерина Александрова — 1:6, 4:6