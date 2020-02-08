Кудерметова проиграла Кристьян, Румыния сравняла счет в матче с Россией
19:36
Россиянка Вероника Кудерметова проиграла румынке Жаклин Кристьян в четвертой встрече квалификационного матча Кубка федерации — 5:7, 3:6.
Счет в матче против Румынии стал ничейным — 2:2.
Позднее в парном разряде Анна Блинкова и Анна Калинская встретятся с Ириной Барой и Йоаной Олару.
Кубок Федерации. Квалификационный раунд
Румыния — Россия — 2:2
Жаклин Кристьян — Вероника Кудерметова — 7:5, 6:3
Ана Богдан — Екатерина Александрова — 5:7, 6:3, 5:7
Пятница
Ана Богдан — Вероника Кудерметова — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1
Елена-Габриэла Русе — Екатерина Александрова — 1:6, 4:6
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