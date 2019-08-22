Игорь Андреев считает, что рано говорить об участии Шараповой в матче с Румынией

Капитан сборной России Игорь Андреев заявил, что преждевременно говорить об участии Марии Шараповой в матче квалификационного раунда Кубка Федерации с командой Румынии.

— Об этом пока говорить рано, — цитирует Андреева сайт Федерации тенниса России (ФТР). — Могу только сказать, что мы все время в контакте с ее агентом. Сейчас увидимся в Нью-Йорке, во время US OPEN, поговорим, обсудим. Вообще, повторюсь, пока о персоналиях говорить рано.

Матч Румыния — Россия пройдет 7-8 февраля 2020 года.