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Игорь Андреев считает, что рано говорить об участии Шараповой в матче с Румынией

13:04
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Капитан сборной России Игорь Андреев заявил, что преждевременно говорить об участии Марии Шараповой в матче квалификационного раунда Кубка Федерации с командой Румынии.

— Об этом пока говорить рано, — цитирует Андреева сайт Федерации тенниса России (ФТР). — Могу только сказать, что мы все время в контакте с ее агентом. Сейчас увидимся в Нью-Йорке, во время US OPEN, поговорим, обсудим. Вообще, повторюсь, пока о персоналиях говорить рано.

Матч Румыния — Россия пройдет 7-8 февраля 2020 года.

Дополнительная информация

http://www.tennis-russia.ru/news/ftr/item_15143

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