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Сегодня, 13:03

Веснина — о Медведеве и Рублеве: «Будет сложно попасть на первую строчку, но ребята претендуют на нее»

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Российская теннисистка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о перспективах россиян Даниила Медведева и Андрея Рублева.

«Медведев победитель турнира «Большого шлема». Он претендент на победу в каждом турнире. Рублев в топ-10. Ребята на самом высоком уровне. Они ставят цель. Будет сложно попасть на первую строчку, но ребята претендуют на нее», — сказала Веснина «СЭ».

Медведев располагается на 5 строчке рейтинга АТР с 5030 очками. Рублев с 3760 баллами на 8-м месте. Возглавляет рейтинг итальянский теннисист Янник Синнер. В его активе 11830 очков.

Дарик Агаларов

Андрей Рублев
Даниил Медведев
Елена Веснина
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