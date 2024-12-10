Веснина — о Медведеве и Рублеве: «Будет сложно попасть на первую строчку, но ребята претендуют на нее»

Российская теннисистка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о перспективах россиян Даниила Медведева и Андрея Рублева.

«Медведев победитель турнира «Большого шлема». Он претендент на победу в каждом турнире. Рублев в топ-10. Ребята на самом высоком уровне. Они ставят цель. Будет сложно попасть на первую строчку, но ребята претендуют на нее», — сказала Веснина «СЭ».

Медведев располагается на 5 строчке рейтинга АТР с 5030 очками. Рублев с 3760 баллами на 8-м месте. Возглавляет рейтинг итальянский теннисист Янник Синнер. В его активе 11830 очков.

Дарик Агаларов