Хачанов сообщил, что за один сезон его проверили на допинг около 40 раз

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что частые проверки на допинг раздражают, но это является частью профессии.

«Сейчас мы видим, что все больше и больше появляются какие-то кейсы. Меня, помню, один-два года проверяли максимальное количество раз. Порядка 40 раз за сезон. Меня это сильно раздражало — проверки проходили чуть ли не каждую неделю. Могли даже на одном турнире несколько раз проверить. Но я уже привык к этому. Это стало частью профессии», — приводит слова Хачанова ТАСС.

В 2024 году итальянец Янник Синнер, первая ракетка мира, и Ига Свентек из Польши, занимающая вторую позицию в мировом рейтинге, были пойманы на допинге. Оба теннисиста смогли доказать, что запрещенное вещество попало в их организм случайно. Синнера не стали дисквалифицировать, а Свентек отстранили на месяц.