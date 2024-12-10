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Допинг

Сегодня, 12:50

Хачанов сообщил, что за один сезон его проверили на допинг около 40 раз

Камила Абдурахманова
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Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что частые проверки на допинг раздражают, но это является частью профессии.

«Сейчас мы видим, что все больше и больше появляются какие-то кейсы. Меня, помню, один-два года проверяли максимальное количество раз. Порядка 40 раз за сезон. Меня это сильно раздражало — проверки проходили чуть ли не каждую неделю. Могли даже на одном турнире несколько раз проверить. Но я уже привык к этому. Это стало частью профессии», — приводит слова Хачанова ТАСС.

В 2024 году итальянец Янник Синнер, первая ракетка мира, и Ига Свентек из Польши, занимающая вторую позицию в мировом рейтинге, были пойманы на допинге. Оба теннисиста смогли доказать, что запрещенное вещество попало в их организм случайно. Синнера не стали дисквалифицировать, а Свентек отстранили на месяц.

Источник: ТАСС
Ига Свентек
Карен Хачанов
Янник Синнер
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