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Сегодня, 19:30

Синнер второй год подряд получил награду «Любимец болельщиков» от ATP

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем премии ATP Awards в номинации «Любимец болельщиков».

Спортсмен получил эту награду второй год подряд.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков по всему миру за то, что они проголосовали за меня. Это много значит для меня, потому что голоса идут от всех вас. Именно благодаря вам я люблю играть в теннис. Поддержка была потрясающей на протяжении всего сезона», — цитирует Синнера пресс-служба АТР.

23-летний итальянец завершил год в статусе первой ракетки мира. В минувшем сезоне он завоевал восемь титулов, в частности выиграл Открытый чемпионат Австралии, US Open и Итоговый турнир ATP. Кроме этого, Синнер вместе со сборной Италии стал обладателем Кубка Дэвиса.

Янник Синнер
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