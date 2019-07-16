Хачанов в футболе болеет за "Реал" и "Спартак"

Первая ракетка России, восьмая ракетка мира Карен Хачанов рассказал, что в футболе с начала 2000-х поддерживает мадридский "Реал". В России его любимый клуб – "Спартак".

– Болею за мадридский "Реал" в футболе. Зидан, Рауль, Бекхэм... Я с тех пор начал следить за этим клубом, - цитирует РБК Хачанова. - А в баскетболе – за Леброна Джеймса.

– Почему "Реал" провалился в прошедшем сезоне?

– Команда побеждала три сезона подряд, потом коллектив немного рассыпается, уходит главный тренер, главный игрок. В таком случае на многое не приходится рассчитывать

– За какой клуб переживаете в России?

– Больше за "Спартак". В детстве тренировался на "Спартаке" в теннисной школе. Я за российским футболом не так сильно слежу. Но застаю иногда матчи "Спартака".

– Поборются за тройку?

– Хотелось бы.