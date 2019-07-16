Хачанов в футболе болеет за "Реал" и "Спартак"

Первая ракетка России, восьмая ракетка мира Карен Хачанов рассказал, что в футболе с начала 2000-х поддерживает мадридский "Реал". В России его любимый клуб – "Спартак".
– Болею за мадридский "Реал" в футболе. Зидан, Рауль, Бекхэм... Я с тех пор начал следить за этим клубом, - цитирует РБК Хачанова. - А в баскетболе – за Леброна Джеймса.
– Почему "Реал" провалился в прошедшем сезоне?
– Команда побеждала три сезона подряд, потом коллектив немного рассыпается, уходит главный тренер, главный игрок. В таком случае на многое не приходится рассчитывать
– За какой клуб переживаете в России?
– Больше за "Спартак". В детстве тренировался на "Спартаке" в теннисной школе. Я за российским футболом не так сильно слежу. Но застаю иногда матчи "Спартака".
– Поборются за тройку?
– Хотелось бы.
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