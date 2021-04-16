Эванс стал вторым полуфиналистом турнира в Монте-Карло

Британский теннисист Дэниэл Эванс 16 апреля в матче 1/4 финала турнира в Монте-Карло (Монако) в трех сетах обыграл бельгийца Давида Гоффена — 5:7, 6:3, 6:4.

Матч продлился два часа и 44 минуты.

В полуфинале Эванс сыграет против грека Стефаноса Циципаса, который ранее вышел в следующий этап из-за отказа испанца Алехандро Давидовича продолжать встречу из-за травмы.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Давид Гоффен (Бельгия, 11) — 5:7, 6:3, 6:4