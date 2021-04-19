Циципас о победе над Рублевым: «Не видел причин, по которым я должен был уехать без трофея»

Греческий теннисист Стефанос Циципас после победы в финале турнира ATP в Монте-Карло над россиянином Андреем Рублевым (6:3, 6:3) поделился эмоциями.

«Я показал хорошую игру. Не видел причин, по которым я должен был уехать без трофея. Я заслужил эту победу, так как приложил к этому огромные усилия. В будущем будет больше таких возможностей, так что мне нужно быть готовым показывать стабильную игру, чтобы ими пользоваться», — цитирует Циципаса tennismajors.com.

После победы Циципас стал новым лидером в чемпионской гонке АТР.