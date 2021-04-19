Рублев поднялся на второе место в чемпионской гонке ATP, лидирует Циципас

Российский теннисист Андрей Рублев 19 апреля поднялся на второе место в чемпионской гонке АТР, сообщает официальный сайт организации.

У 23-летнего спортсмена 2 400 очков.

Новым лидером после победы на турнире в Монте-Карло стал грек Стефанос Циципас (2 540 очков). Тройку лидеров замыкает лидер рейтинга АТР серб Новак Джокович (2 230 очков).

Россиянин Даниил Медведев, пропустивший «Мастерс» в Монако, опустился на четвертое место (2 130 очков), шестое место занимает еще один россиянин Аслан Карацев — 1 355 очков.