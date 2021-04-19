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Надаль назвал теннисистов, которые подвинут «Большую тройку»

11:05
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль 19 апреля в интервью Metro назвал имена теннисистов, которые могут подвинуть «Большую тройку» в мировом теннисе.

«Мы стареем, и это нормальный процесс. Кто может подвинуть «Большую тройку»? Медведев, Циципас, Зверев, Тим, есть еще более молодые Шаповалов и Рублев. Сейчас в мировом теннисе появилось солидное поколение молодежи с сумасшедшим потенциалом. В ближайшие годы увидим, кто из них лучше сможет раскрыть свой потенциал», — заявил Надаль.

В «Большую тройку», кроме Надаля, входят Роджер Федерер и Новак Джокович.

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