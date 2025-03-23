Теннис
23 марта, 03:28

Рублев в двух сетах проиграл 51-й ракетке мира во втором круге турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
Теннисист Андрей Рублев
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Майами уступил бельгийцу Зизу Бергсу со счетом 5:7, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. На счету 27-летнего россиянина 6 эйсов, 4 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт.

В третьем круге 51-я ракетка мира встретится с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Юго Гастон (Франция).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Зизу Бергс (Бельгия) — Андрей Рублев (Россия, 8) — 7:5, 6:4

Райлли Опелка (США) — Хольгер Руне (Дания, 11) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:5)

Андрей Рублев
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Sobakin94

    А морду набить друг другу при этой встрече предполагается?

    23.03.2025

  • Sobakin94

    Хорошая у России первая ракетка!

    23.03.2025

  • vernon s

    Кроме бабок и 1/4 -ых в ТБШ - ничего. Плакать не о чём. Потолкается ещё немного и забудем.

    23.03.2025

  • Саша

    Союз Рублева и Медведева. Что у них общего. Наплевательское отношение к тренировкам. Вообще не тренируются. Набирают физическую форму, участвуя в многочисленных турнирах.

    23.03.2025

  • igor1972

    Что за ад случился с российским мужским теннисом! Рублеву и Медведеву надо встретиться, набухаться и поплакать друг другу в жилетку.

    23.03.2025

  • Спринт

    Стать якобы первой ракеткой России, что бы вылететь на ранней стадии .. Энто по нашенски .. однако.

    23.03.2025

    • Сафиуллин победил Попырина и вышел в третий круг турнира в Майами

    Де Минаур, Тиафо и Филс вышли в третий круг «мастерса» в Майами

