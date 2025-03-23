Рублев в двух сетах проиграл 51-й ракетке мира во втором круге турнира в Майами
Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Майами уступил бельгийцу Зизу Бергсу со счетом 5:7, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. На счету 27-летнего россиянина 6 эйсов, 4 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт.
В третьем круге 51-я ракетка мира встретится с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Юго Гастон (Франция).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Зизу Бергс (Бельгия) — Андрей Рублев (Россия, 8) — 7:5, 6:4
Райлли Опелка (США) — Хольгер Руне (Дания, 11) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:5)
