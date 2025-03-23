Сафиуллин победил Попырина и вышел в третий круг турнира в Майами
Российский теннисист Роман Сафиуллин во втором круге турнира в Майами обыграл австралийца Алексея Попырина со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. На счету 27-летнего россиянина 6 эйсов, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
В третьем круге Сафиуллин встретится с чехом Якубом Меншиком.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Роман Сафиуллин (Россия) — Алексей Попырин (Австралия, 25) — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5
