23 марта, 00:55

Сафиуллин победил Попырина и вышел в третий круг турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
Роман Сафиуллин.
Фото Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images, USA Today Sports

Российский теннисист Роман Сафиуллин во втором круге турнира в Майами обыграл австралийца Алексея Попырина со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. На счету 27-летнего россиянина 6 эйсов, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В третьем круге Сафиуллин встретится с чехом Якубом Меншиком.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Алексей Попырин (Австралия, 25) — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5

Роман Сафиуллин
  • samozvanets

    Роман удивительный теннисист, который со всеми играет равные матчи: и с топ300 и с топ30 и с Алькарасами. Слишком талантливый, всё время выцеливает самые сложные удары, проигрывает чаще сам себе. Когда получается заставить себя упростить свою игру, потерпеть в розыгрышах - оказывается, что уровень, к примеру, Попырина для Романа просто низковат - только подача и всё. А ещё он, пожалуй, самый воспитанный игрок из всех российских и околороссийских, хотя вот он со своими миллиметровыми аутами и тросами мог бы жаловаться и на мячи, и на ходящих зрителей, и на качество второстепенных кортов, на которых он чаще всего играет, и на всё остальное. Но он всегда ведёт себя по-джентельменски. Насколько всегда приятно на него смотреть, настолько ужасно нервно за него болеть))

    23.03.2025

  • Alexander Vlasov

    Ну хоть что-то,- а там глядишь....

    23.03.2025

  • Иван Л.

    Пришло откуда не ждали)

    23.03.2025

  • TokTram_

    Перетерпел. Супер!)

    23.03.2025

  • Кот-матрос

    Ай да Рома! Не помню чтобы он проявил такую волю, вот всегда бы так!

    23.03.2025

  • Atoms

    Ромка сегодня молодец! Трудная и трудовая победа!:clap::clap::clap:

    23.03.2025

