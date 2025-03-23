Де Минаур, Тиафо и Филс вышли в третий круг «мастерса» в Майами

Австралиец Алекс Де Минаур пробился в третий круг турнира серии ATP 1000 в Майами. 11-я ракетка мира во втором круге победил китайца Бу Юньчаокэтэ со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 26 минут. В третьем круге Де Минаур сыграет с бразильцем Жоау Фонсекой. Майами (США) Турнир ATP Miami Open presented by Itau Призовой фонд 9 193 540 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 6:4, 6:4 Артур Филс (Франция, 17) — Габриэль Диалло (Канада, LL) — 6:4, 2:3 отказ Диалло Фрэнсис Тиафо (США, 16) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 7:5, 7:6 (7:5) Маттео Берреттини (Италия, 29) — Юго Гастон (Франция, LL) — 4:6, 6:3, 6:3