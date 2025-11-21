Синхронное плавание
Сегодня, 14:20

Олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Пацкевич внесли в базу «Миротворца»

Анастасия Пилипенко

Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу трехкратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Александру Пацкевич, сообщает ТАСС.

Пацкевич вменяют в вину то, что она публично поддержала проведение специальной военной операции, а также якобы покусилась на суверенитет и территориальную целостность Украины.

37-летняя спортсменка завоевала золото на Олимпийских играх в командных соревнованиях в Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио. Кроме того, на ее счету 13 побед на чемпионатах мира и 4 — на чемпионатах Европы. В 2021 году Пацкевич завершила карьеру. Она является сопредседателем Ассоциации студенческих спортивных клубов России и председателем Студенческой лиги водных видов спорта.

Признанный в России экстремистским сайт «Миротворец» размещает данные о людях, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В РФ он заблокирован.

Источник: ТАСС
Александра Пацкевич
Синхронное плавание
