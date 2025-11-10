Синхронное плавание
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Синхронное плавание

10 ноября, 18:31

Дегтярев о смене тренера в сборной России по синхронному плаванию: «Министерство рассмотрит представление о назначении Ромашиной»

Артем Бухаев
Корреспондент

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прокомментировал смену главного тренера в сборной России по синхронному плаванию.

«Министерство спорта России в ближайшее время рассмотрит представление Федерации водных видов спорта России о назначении Светланы Ромашиной новым главным тренером сборной России по синхронному плаванию и примет соответствующее решение. Мы поддерживаем процесс обновления кадров в национальных командах, основанный на принципах преемственности.

Татьяна Николаевна Покровская — легенда отечественного синхронного плавания, человек, создавший систему, принесшую России десятки медалей на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Ее колоссальный опыт и авторитет будут востребованы и дальше благодаря тому, что она назначена советником главы Федерации Дмитрия Мазепина.

Выдвижение кандидатуры выдающейся спортсменки, семикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной на пост главного тренера — серьезное предложение. Уверен, что объединение энергии новой генерации тренеров и опыта заслуженных наставников позволит сохранить лидерство России в мировом синхронном плавании», — сказал Дегтярев.

Ранее пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) сообщила, что главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская покинула национальную команду. Новым главным тренером сборной станет 7-кратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная России по синхронному плаванию
Михаил Дегтярев
Светлана Ромашина
Татьяна Покровская
Синхронное плавание
Читайте также
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Латвия может лишиться этапов Кубка мира из-за невыдачи виз спортсменам из России
Воробьев навестил пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
Трамп призвал президента Израиля прекратить уголовное преследование Нетаньяху
Популярное видео
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Болельщика «Шанхая» не пустили на арену СКА
Болельщика «Шанхая» не пустили на арену СКА
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА расстается с Мартином и берет Самонова
ЦСКА расстается с Мартином и берет Самонова
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Labubal

    Кто додумался? Место сие кому-то интересно стало

    11.11.2025

  • Мику

    Убрать легендарного тренера, так себе решение :flushed:

    10.11.2025

  • Nik

    какой важный человек с одной прямой извилиной в голове как и губошлепов

    10.11.2025

    • Тарасова о смене главного тренера в сборной по синхронному плаванию: «Как можно менять Покровскую? Я просто в ужасе»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости