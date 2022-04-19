Главный тренер сборной Белоруссии прокомментировала участие своей команды на ЧР в Казани

Главный тренер сборной Белоруссии по синхронному плаванию Елена Светличная на пресс-конференции перед началом чемпионата страны рассказала о впечатлениях от турнира.

«Мы очень любим приезжать в Казань, здесь очень дружелюбные люди, организаторы, и на объектах все очень классно. Наши спортсмены счастливы, что им удалось приехать к вам, показать прекрасные программы. Соревнования проводятся на высоком уровне. Большое спасибо Федерации синхронного плавания России за помощь и оказание содействия», — сказала Светличная.

«Будем приглашать сборную Белоруссии на все наши соревнования, в том числе, как мы надеемся, международные, в организации которых, как мы опять же надеемся, Казань нам поможет. У нас очень звездный чемпионат России, участвуют чемпионки мира, чемпионки Европы. Девочкам из регионов приятно соревноваться с великими чемпионками, а тренерам стоять на одном борту с таким великим тренером, как Татьяна Николаевна Покровская», — добавила первый вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина.

Отметим, что сборная Беларуси также как и российская отстранена от международных стартов из-за ситуации в Украине.