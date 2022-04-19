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Сегодня, 20:48

Синхронистка Субботина завоевала золото на открытом чемпионате России в Казани

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российская синхронистка Варвара Субботина завоевала золото в технической программе у солисток на открытом чемпионате России, который проходит в Казани.

Субботина, выступавшая за сборную России, набрала 95,9823 балла за свое выступление. Второе место заняла Василина Хондошко из сборной Белоруссии (92,5886), на третьей строчке — Надежда Демидова, представлявшая первую сборную Москвы (91,8394).

В групповых соревнованиях в технической программе первое место заняла сборная России, набравшая 96,2576 балла. На втором месте — первая команда Санкт-Петербурга (90,0230), на третьей строчке — третья команда Москвы (89,9674).

Открытый чемпионат России по синхронному плаванию проходит в Казани с 18 по 22 апреля.

Сборная России по синхронному плаванию
Варвара Субботина
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