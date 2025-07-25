Синхронист Мальцев считает, что футбольные болельщики могут захейтить даже фигуристов

Семикратный чемпион мира Александр Мальцев заявил, что с негативным отношением к себе могут столкнуться не только мужчины-синхронисты, но и мужчины-фигуристы, если их обсуждают, например, в среде футбольных болельщиков.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре 30-летний россиянин завоевал три золота и серебро.

«Думаю, что и в фигурном катании можно найти такие комментарии, — цитирует ТАСС Мальцева. — Если выложить материал на спортивном портале, который в основном посещают футбольные болельщики, то там и про фигуристов будут писать то же самое. Но эти люди и балет наверняка никогда не видели и никогда на него не ходили. Так что комментировать их высказывания не хочется».

Мальцев является единственным в истории семикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов. Ранее спортсмен также трижды побеждал в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019) и один раз — в смешанных дуэтах в технической программе (2019).