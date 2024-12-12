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Журова заявила, что World Aquatics издевается над российскими пловцами и унижает их

Камила Абдурахманова
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила запреты Международной федерации плавания (World Aquatics) в отношении российских спортсменов на чемпионате мира по плаванию в Будапеште.

«Ждать от World Aquatics другого отношения к нашим спортсменам было сложно. Вообще, двойственные чувства сейчас. С одной стороны, наши пловцы выиграли первые медали чемпионата мира, молодцы, поехали, показывают свою силу, хочется поздравить их. Но нет флага, гимна, эта неправильность раздражает многих людей», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Дарья Трофимова, Арина Суркова, Кирилл Пригода и&nbsp;Мирон Лифинцев с&nbsp;золотыми медалями ЧМ-2024. Россияне зажигают на чемпионате мира по плаванию. Могло ли так быть и на Олимпиаде-2024?

Журова отметила, что запреты в отношении пловцов из России создаются для того, чтобы расколоть российское общество.

«Это унижение, издевательство. Люди скажут, что мы опять проглотили все эти условия и смирились с ними», — сказала Журова.

Также депутат Госдумы РФ отметила, что для многих международных федераций сейчас победа российских пловцов является раздражающим фактором.

Ранее стало известно, что World Aquatics запретила Федерации водных видов спорта России публиковать на своих ресурсах результаты россиян на чемпионате мира. Также российским пловцам запрещено общаться со СМИ во время турнира.

Россияне выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе. Мирон Лифинцев 11 декабря завоевал золотую медаль на дистанции 100 м на спине, российская команда выиграла комбинированную смешанную эстафету 4х50 м.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Светлана Журова
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